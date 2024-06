Di Maria: “Sarà la mia ultima Coppa con l’Argentina. Mi sto godendo queste ultime partite”

L’Argentina vince e convince contro il Perù, portando a casa il ricco bottino del Girone A di Copa America grazie alle due reti realizzate da Lautaro Martinez. Altro protagonista della serata è Angel Di Maria, che ha indossato la fascia di capitano, contribuendo alla vittoria dell’Albiceleste. Il Fideo, parlando ai microfoni di MARCA, ha così sottolineato che lascerà la Nazionale al termine della Copa America. Le sue dichiarazioni:

“Mi sto godendo ogni momento di queste ultime partite con l’Argentina. A volte sono un po’ malinconico, a volte un po’ felice, ma la decisione è stata presa. L’ho detto tante volte e non si può tornare indietro. Questa Coppa sarà la mia ultima con la Nazionale e voglio che siano le ultime tre. È toccato a me fare il capitano e so che in questa nazionale è rimasto ben poco. Per questo motivo, entrare in campo con mia figlia è stato indimenticabile. Vedere il suo visino e la sua felicità è stato bellissimo per me”

