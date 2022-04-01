Brovarone smentisce: "Non è Di Maria l'esterno che prenderà la Fiorentina. Valutazioni su Cabral"

Bernardo Brovarone ha parlato a due giorni dalla sfida tra la Fiorentina e l'Empoli rispondendo ai messaggi dei tifosi viola

L'intermediario di mercato fiorentino, Bernardo Brovarone, ha parlato a Radio Bruno delle vicende di casa Fiorentina, le sue parole:

"Andreazzoli è una persona molto affascinante, lo ha sempre trasmesso a tutti. La sua carriera non è stata mai premiata fino in fondo, l'Empoli è una squadra spensierata, magari hanno la mente impegnata, mi fa paura la loro ambizioni per domenica. Italiano sta diventando un allenatore di livello internazionale, i giocatori lo stimano in profondità, la Fiorentina ha la consapevolezza definitiva di essere in lotta per l'Europa. Credo che Nico Gonzalez ha lasciato impronte notevoli, considerato che siamo al suo primo anno.

Polemiche sul nuovo stemma? Siamo questi, dobbiamo imparare che dobbiamo farci scivolare addosso alcune questioni che magari non coinvolgono nemmeno tutti i tifosi, se la vedranno loro con la società. Facile sparare sulla Curva, loro vivono di Fiorentina, non è giusto non riconoscere a loro il loro spazio, loro non cercano polemiche gratuite, vanno rispettati. Hanno detto la loro poi giustamente la società farà la sua strada. Un modo per fare sapere il loro pensiero. La parte contrariata dei tifosi è legata al fatto che è stata cancellata ACF, poi ognuno può avere le proprie idee.

La Fiorentina non si immaginava un mese prima che fosse finita cosi con Vlahovic, hanno dovuto trovare delle soluzioni, hanno dovuto tappare una falla, sono in corso delle valutazioni in vista dell'estate. Non riesco a capire perchè Cabral si sia snaturato, al Basilea aveva più reti che presenze, c'è una trasformazione che non mi spiego, credo tanto su di lui, spero che non faccia come Kokorin. Vederlo atleticamente ti dà un'impressione scomoda, non mi sembra però sovrappeso. Parlo di Cabral perchè l'ho visto attentamente. Cabral lo hanno seguito società importanti come il Manchester United

Di Maria? La Fiorentina non è la società che fa questo tipo di operazioni, sarebbe un altro mancino. Asllani mi sta stupendo, la Fiorentina oggi però non ha bisogno di questi giocatori, ha bisogno di un vice Torreira ma a lui il posto non glielo togli quindi è difficile trovare uno al suo posto. Bajrami mi piace e credo che lo stiano sottovalutando, è uno che può giocare tranquillamente nel Milan

CASTROVILLI RINNOVA CON LA FIORENTINA

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