Allegri annuncia: “Bonucci rientra contro la Fiorentina, sarà a disposizione anche Di Maria”

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della gara contro lo Spezia, queste le parole di Allegri raccolte da TMW

Domani ci saranno rotazioni?

“Non ho ancora deciso, siamo ancora vicini alla scorsa partita. Di Maria e Fagioli torneranno a disposizione, domattina deciderò. Quella di domani sarà la gara più importante, poi penseremo alle altre. Abbiamo regalato quattro punti per strada e domani dobbiamo assolutamente recuperare”.

Milik titolare domani?

“Domani saranno importanti i cambi, dovrò valutare se farlo partire dall’inizio assieme a Vlahovic o se portarlo in panchina”.

Soulé può giocare domani? La gestione dei giovani?

“I giovani sono solo per anagrafica. Miretti ha fatto una buona partita, poi capiterà che avrà bisogno di recuperare. Ha giocato Juventus-Roma, se sono bravi li faccio giocare. Credo che di giocatori giovani che hanno giocato da quando ho cominciato io ce ne sono diversi. Non deve passare il messaggio che il giovane deve giocare, se sono bravi giocano. Ci sono tante componenti. Soulé sta facendo bene ma in questo momento faccio altre scelte. La Juventus deve puntare a vincere, io faccio delle scelte in base alle partite indipendentemente dall’età. La dimostrazione è Miretti che ha giocato”.

Come procede il recupero di Pogba?

“Al momento non è disponibile. Se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà un po’ a correre e poi vediamo come evolve sperando di averlo il prima possibile perché comunque è un giocatore importante per noi”.

Bonucci come sta? Come procede l’inserimento di Gatti? Galtier poi ha parlato di Paredes vicino alla Juve…

“Di Paredes non penso niente, è un giocatore del Psg. Finito l’allenamento sono venuto qui. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra e ci sarà con la Fiorentina, è un recupero importante. Di Gatti sono contento, vedrò domani se farlo scendere in campo o meno”.

