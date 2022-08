Pedullà: “Bajrami ha scelto la Fiorentina, ma Kouamé cambia i piani: vediamo. All’Empoli va Zurkowski”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

BAJRAMI “Ieri abbiamo detto che Bajrami ha scelto la Fiorentina, e la Fiorentina ha scelto Bajrami. Dopo il colloquio con Pradè sono cambiate delle cose. Ora c’è il rischio che Bajrami rimanga con il cerino in mano e lui non ci vuole restare. Per ora la tengo ancora una pista viva. Ha rifiutato il Sassuolo e, soprattutto, è rimasto in panchina con il Lecce. Chiari segnali di uscita. Io la tengo viva ancora per 24 ore: ha Ramadani come procuratore che ha un grande rapporto con la Fiorentina e ha un contratto in scadenza 2024. Sicuramente le condizioni sono diverse da ieri, ma è ancora una pista da seguire. Se la Fiorentina non lo prendesse sarebbe un rimpianto per i viola. Io un classe ’99 rampante come Bajrami lo prenderei ieri. Se resta a Empoli, resta con il mal di pancia come Luis Alberto”.

KOUAMÉ “Ora è molto più dentro la Fiorentina. Questo a dimostrazione di come possono cambiare le cose in poco tempo. Questo ha inevitabilmente rimescolato le carte per Bajrami. Il Kouamé del Genoa nessuno lo ha mai visto a Firenze, per me Bajrami vale qualsiasi candela. C’è una cosa che non capisco: come è possibile che sabato sera Kouamé era in partenza e la sera dopo sia un incedibile. A Empoli è rimasto fuori: perchè? Era in vendita, no? Non dobbiamo esagerare con i giudizi. Non dobbiamo far diventare Kouamé il Robben del 2045”.

IKONÉ “È arrivato a gennaio in mezzo all’euforia generale, era considera un incrocio tra Robben e Ribery. Quando arrivi a gennaio è difficile inserirsi in una nuova realtà. Io non lo voglio bocciare dopo 6 mesi. È arrivato dopo aver fatto molto bene in Champions League con il Lille. Deve essere aspettato, coccolato. Adesso Ikoné è la fotografia sbiadita di quello che è, la fotografia perfetta è il gol sbagliato in Olanda. Ikoné va aspettato, non dobbiamo cadere negli eccessi di valutazione. Questo vale sia per Ikoné che per Kouamé”.

ZURKOWSKI “Ne abbiamo parlato giovedì, è tutto fatto con l’Empoli: lo aspettano per le visite”.

DIFENSORE “Non è scontato che arrivi. Le percentuali sono sempre 51%-49%. Anche l’investimento su un giovane non so cosa ci puoi fare se hai Igor, Quarta e Nastasic. Tanto dipende da Nastasic. Nikolaou non è fatta. Le parole di Pradè dopo il Napoli sono parole sincere. Se dovesse uscire Nastasic, vediamo”.

RANIERI “Aveva una possibilità a Salerno, ma ora non c’è più. Aveva una possibilità a Cagliari, ma non è andato avanti. Dobbiamo aspettare e vedere”.