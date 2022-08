Bajrami non ci sta, vuole arrivare alla Fiorentina in ogni modo. Società viola alla ricerca di soluzione

La permanenza di Kouamè alla Fiorentina ha di fatto, tolto il posto nella lista a Bajrami, centrocampista offensivo classe 99 dell’Empoli che aveva praticamente definito il suo trasferimento alla Fiorentina con le visite mediche che ci sarebbero dovute essere nella giornata di domani. Il giocatore dell’Empoli era stato anche escluso dai titolari dal suo allenatore per l’ultima partita contro il Lecce, a testimonianza di un trasferimento ormai imminente.

Poi la conferma di Kouamè, dopo la grande prestazione contro il Napoli, ha cambiato tutto e adesso per Bajrami non ci sarebbe più posto. Il trequartista albanese ha fatto però sapere alla società viola di volere questo trasferimento ad ogni costo, dopo aver rifiutato anche il Sassuolo per la Fiorentina. Adesso tocca alla società viola trovare un posto nella lista, altrimenti il passaggio sarà destinato realmente a saltare. Confermata invece la cessione di Zurkowski all’Empoli.

Flavio Ognissanti

