Da Napoli: "Domani Osimhen si allenerà con il gruppo. Sarà l'arma in più contro la Fiorentina"

Le ultime da Napoli sulle condizioni di Victor Osimhen dopo il problema muscolare accusato nell'allenamento di Mercoledì

Il giornalista Lucio Pengue è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per riportare le ultime novità da Napoli in vista della sfida tra Fiorentina e Napoli. Ecco le sue parole: "Domenica si affrontano due squadre informa. Il Napoli si merita il posto in classifica che ha, nonostante tutte le difficoltà. Spalletti è stato davvero bravo. In città c'è un grande clima, si sogna lo scudetto. La Fiorentina di Italiano è una delle peggiori squadre da affrontare visto le sue qualità. Osimhen? Ieri si è fermato, ma le visite mediche non hanno trovato nessuna lesione. Oggi ha lavorato a parte, vediamo domani se si aggregherà con il gruppo. Lui può essere l'arma in più contro questa Fiorentina".

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