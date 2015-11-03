Notizie Pengue Fiorentina

Da Napoli: "Domani Osimhen si allenerà con il gruppo. Sarà l'arma in più contro la Fiorentina"
07 aprile 2022 21:09
Pengue: "Oggi tampone, domani test individuale per i negativi. A 72 ore tampone e test sierologico"
22 agosto 2020 19:25
La Serie A e l'alto rischio infortuni. Pengue: "I calciatori della Fiorentina hanno avuto un protocollo ad hoc"
19 maggio 2020 12:14
Pengue: "Chi è passato dal virus porta segni indelebili. Nascondere positività? Professionalità fuori discussione"
16 maggio 2020 18:04
Dott. Pengue: “Coronavirus? Imprevedibile uno sviluppo così rapido. Vi racconto la mia battaglia...”
07 aprile 2020 10:14
Tonelli sr. rivela: "Il medico sociale Pengue non è guarito, sta lottando ancora col coronavirus"
01 aprile 2020 22:26
La Nazione, il dottore viola Pengue è stato ricoverato a Careggi a causa del Coronavirus
15 marzo 2020 22:15
Dott. Pengue: "I calciatori sottoposti a tampone erano già sintomatici. Siamo costantemente in contatto"
14 marzo 2020 19:58
Dott. Pengue: "Abbiamo preso tutti gli accorgimenti necessari. Vi chiedo con il cuore di restare a casa"
10 marzo 2020 20:35
ACF, oggi incontro al centro sportivo per indicazioni medico sanitarie per ridurre il rischio contagio
06 marzo 2020 13:46
Dottor Pengue: “Chiesa sta benissimo nonostante la preparazione, Pedro abile e arruolato”
09 ottobre 2019 11:27
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