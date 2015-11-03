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Notizie Pengue Fiorentina

Da Napoli: "Domani Osimhen si allenerà con il gruppo. Sarà l'arma in più contro la Fiorentina"

07 aprile 2022 21:09

Pengue: "Oggi tampone, domani test individuale per i negativi. A 72 ore tampone e test sierologico"

22 agosto 2020 19:25

La Serie A e l'alto rischio infortuni. Pengue: "I calciatori della Fiorentina hanno avuto un protocollo ad hoc"

19 maggio 2020 12:14

Pengue: "Chi è passato dal virus porta segni indelebili. Nascondere positività? Professionalità fuori discussione"

16 maggio 2020 18:04

Dott. Pengue: “Coronavirus? Imprevedibile uno sviluppo così rapido. Vi racconto la mia battaglia...”

07 aprile 2020 10:14

Tonelli sr. rivela: "Il medico sociale Pengue non è guarito, sta lottando ancora col coronavirus"

01 aprile 2020 22:26

La Nazione, il dottore viola Pengue è stato ricoverato a Careggi a causa del Coronavirus

15 marzo 2020 22:15

Dott. Pengue: "I calciatori sottoposti a tampone erano già sintomatici. Siamo costantemente in contatto"

14 marzo 2020 19:58

Dott. Pengue: "Abbiamo preso tutti gli accorgimenti necessari. Vi chiedo con il cuore di restare a casa"

10 marzo 2020 20:35

ACF, oggi incontro al centro sportivo per indicazioni medico sanitarie per ridurre il rischio contagio

06 marzo 2020 13:46

Dottor Pengue: “Chiesa sta benissimo nonostante la preparazione, Pedro abile e arruolato”

09 ottobre 2019 11:27

Pengue: "Saponara sta tornando, magari sarà in campo già dalla prima. Chiesa? Fisicamente mostruoso"

19 luglio 2017 10:45

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