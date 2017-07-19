Pengue: "Saponara sta tornando, magari sarà in campo già dalla prima. Chiesa? Fisicamente mostruoso"

Luca Pengue, neo direttore dello staff sanitario della Fiorentina, è stato ospite del "Salotto Viola" su Italia 7. Gli argomenti sono stati molteplici ed interessanti, queste le parole del professore:...

Luca Pengue, neo direttore dello staff sanitario della Fiorentina, è stato ospite del "Salotto Viola" su Italia 7. Gli argomenti sono stati molteplici ed interessanti, queste le parole del professore: "Lo scorso anno abbiamo lavorato bene, visto che siamo stati la squadra di Serie A con meno infortuni. Stiamo continuando anche qui a Moena il lavoro di prevenzione che ci ha portati a questo grande risultato nella passata stagione. E' stato naturalmente merito anche dello staff tecnico e dei giocatori, che ci mettono massima serietà. Saponara? Riccardo sta bene. L'intervento è andato nel migliore dei modi e il ragazzo ha ricominciato a correre sul campo con buone risposte. Stiamo lavorando per darlo a Pioli il prima possibile, magari per la prima di campionato. Giocatori top a livello fisico? Chiesa è incredibile dal punto di vista aerobico, proprio come lo era Alonso. Hugo e Milenkovic hanno invece una struttura fisica molto importante, ci hanno impressionato. Il più veloce? Chiesa è il più veloce in assoluto, mentre Olivera, Cristoforo, Badelj e Tomovic sono i migliori in termini di resistenza. Pioli? C'è stato subito un ottimo rapporto a pelle".