Queste le parole del Dottor Luca Pengue, Responsabile Sanitario della Fiorentina a Violachannel: “Stiamo vivendo un momento delicato sia noi che tutto il Paese: siamo tutti coinvolti nella lotta a questo virus. Come Fiorentina ci siamo subito attivati, abbiamo fatto diverse sedute di educazione igienica come indicato dal Ministero della Salute, i calciatori sono stati informati così come lo staff sui comportamenti da tenere nelle diverse situazioni. Sottolineo che come Fiorentina nel momento in cui ho lanciato l’allarme si è messa completamente a disposizione, la dirigenza è stata incredibile, mi ha dato appoggio totale e si è messa subito al servizio di tutti i dipendenti ed anche di tutti i calciatori per fare le cose nel miglior modo possibile”.

“Siamo stati i primi in assoluto all’inizio della scorsa settimana a sospendere le attività, non solo incontri ufficiali ma anche allenamenti. Il centro sportivo è stato subito chiuso, abbiamo messo a casa i ragazzi grazie alla dirigenza che ha saputo cogliere la delicatezza del momento ed a guardato subito alla salute di tutti. Mi preme dire che tutti i ragazzi sono stati sottoposti a tampone ed erano tutti sintomatici da più giorni quindi l’indicazione al test già era chiara da qualche giorno. Ora ringraziando Dio stanno decisamente meglio, ognuno di loro è in isolamento presso il proprio domicilio. Quotidianamente sono tutti in contatto con me per il monitoraggio della salute, abbiamo attuato tutte le misure necessarie ovvero l’isolamento domiciliare in accordo con l’ufficio igiene dell’Ausl Toscana Centro. Monitoro quotidianamente eventuali variazioni della sintomatologia. La Famiglia Viola non trovo parole per descrivere come si è unita in questo momento così difficile, riguarda i calciatori ma anche un fisioterapista ed inoltre tutto il nostro Paese. Siamo in contatto dalla mattina alla sera, con questo spirito la vittoria sul virus sarà scontata”.