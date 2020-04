Ecco alcune delle parole rilasciate del medico della Fiorentina Luca Pengue sull’argomento Coronavirus il quale si sta pian piano riprendendo dopo esserne stato colpito a La Nazione:

“La Fiorentina è stata tra i primi club, se non la prima in assoluto, a chiudere le attività di allenamento e l’accesso al centro sportivo per tutelare la salute di tutti e per cercare di capire cosa stesse succedendo. Non si poteva prevedere uno sviluppo tanto rapido. Per prima cosa la sanificazione del Centro Sportivo, poi il monitoraggio dei giocatori, che è proseguito finché è stato possibile”.

“Sono stato assistito e curato nel migliore dei modi, come d’altronde tutti quelli che avevano bisogno del loro aiuto. Son dovuti passare sei giorni prima del ritorno in famiglia”.

“Ringrazio la famiglia Commisso, Joe Barone e gli altri per il supporto quotidiano”.