Pengue: “Oggi tampone, domani test individuale per i negativi. A 72 ore tampone e test sierologico”

“Oggi giornata di ritrovo – ha detto il medico della Fiorentina Luca Pengue a violachannel.tv -, si inizia con un tampone, poi tutti andranno a casa. Facciamo tutto come da protocollo che regolamento quest’inizio di stagione. Domani ci ritroveremo per i test individuali per coloro che avranno tampone con esito negativo. A 72 ore di distanza verrà fatto un altro tampone ed un test sierologico. Solo dopo si potrà iniziare con le sedute di lavoro collettive. Il ritiro non verrà svolto a Moena ma qui a Firenze, inizieremo domani con il lavoro individuale. I ragazzi dormiranno nell’albergo scelto dalla società”.

