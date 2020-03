In seguito all’incontro voluto ieri dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) in collaborazione con la Lega Serie A con tutti i responsabili sanitari delle Squadre del massimo Campionato, il Dottor Pengue nella mattinata odierna ha incontrato la Squadra ed il personale della Società che lavora a stretto contatto con i calciatori illustrando quali sono le indicazioni e le regole precauzionali che dovranno essere scrupolosamente seguite dai tesserati per il prosieguo della stagione per ridurre al minimo il rischio contagio.

