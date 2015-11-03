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Notizie Medici Fiorentina

Commisso: "Io come i Medici. I Della Valle hanno lasciato la Fiorentina senza neanche un trofeo"

30 settembre 2020 10:25

Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici

15 maggio 2020 12:17

Allenamenti collettivi vicini, il calcio vorrebbe un segnale sulla ripresa. Scontro in vista con le tv

09 maggio 2020 12:05

Pres. medici sportivi: "La priorità l'ha la salute. Atleti positivi al Coronavirus? Serviranno valutazioni adeguate"

29 marzo 2020 11:46

I medici avvisano: esami approfonditi sui calciatori contagiati. Si temono problemi cardiaci

28 marzo 2020 13:02

Mancini lancia un'idea: "Partita Italia - Medici e infermieri finita l'emergenza Coronavirus"

23 marzo 2020 01:44

ACF, oggi incontro al centro sportivo per indicazioni medico sanitarie per ridurre il rischio contagio

06 marzo 2020 13:46

La storia di Firenze e dei Medici fa il botto in televisione, 30% di share e quasi 8 milioni di telespettatori

19 ottobre 2016 12:48

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