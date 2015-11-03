Notizie Medici Fiorentina

Commisso: "Io come i Medici. I Della Valle hanno lasciato la Fiorentina senza neanche un trofeo"
30 settembre 2020 10:25
Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici
15 maggio 2020 12:17
Allenamenti collettivi vicini, il calcio vorrebbe un segnale sulla ripresa. Scontro in vista con le tv
09 maggio 2020 12:05
Pres. medici sportivi: "La priorità l'ha la salute. Atleti positivi al Coronavirus? Serviranno valutazioni adeguate"
29 marzo 2020 11:46
I medici avvisano: esami approfonditi sui calciatori contagiati. Si temono problemi cardiaci
28 marzo 2020 13:02
Mancini lancia un'idea: "Partita Italia - Medici e infermieri finita l'emergenza Coronavirus"
23 marzo 2020 01:44
ACF, oggi incontro al centro sportivo per indicazioni medico sanitarie per ridurre il rischio contagio
06 marzo 2020 13:46
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