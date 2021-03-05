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Radio Kiss Kiss, Commisso ha contattato Gattuso per la prossima stagione. Sarà addio al Napoli, Fiorentina possibilità

Sicuramente Cesare Prandelli non sarà il prossimo allenatore della Fiorentina nella prossima stagione, così come anche Gattuso non sarà confermato a Napoli. Gennaro possibilità viola?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2021 19:36
Radio Kiss Kiss, Commisso ha contattato Gattuso per la prossima stagione. Sarà addio al Napoli, Fiorentina possibilità -
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Radio Kiss Kiss, Commisso ha contattato Gattuso per la prossima stagione. Sarà addio al Napoli, Fiorentina possibilità

A meno di clamorose novità l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli si concluderà al termine della stagione. Per il futuro del tecnico calabrese, però, si profila già una possibilità concreta. Stando a quanto riportato da Radio KissKiss l’entourage di Gattuso avrebbe avuto un contatto con Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, per valutare un suo possibile approdo in viola. Lo scrive TMW

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