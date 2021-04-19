Ulivieri: "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche lei stessa"

Anche Ulivieri si schiera contro la Superlega.

Renzo Ulivieri è intervenuto su Radio Kiss Kiss e ha parlato della Superlega tra le 12 squadre più forti del mondo.

Queste le sue dichiarazioni: "La Superlega ucciderà il calcio, la Serie A e anche la Superlega stessa. E’ una visione ottusa del calcio che non tiene molto conto dei sentimenti. L’essenza del calcio sono i veri tifosi. Sono la base. Non è il calcio un torneo con solamente le squadre più forti. Sono dei disperati che vanno incontro ad una scelta disperata. Mi meraviglia la presenza della Juventus, invece capisco la scelta di proprietari stranieri dell'Inter e del Milan. A loro certe cose non interessano".

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