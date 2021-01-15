Meret : "La Fiorentina ha individualità importanti che ci possono mettere in difficoltà"

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare della partita Napoli-Fiorentina

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss in occasione della sfida fra Napoli e Fiorentina in programma per Domenica 17 Gennaio alle 12.30. Ecco le sue parole:

CALENDARIO "Non è facile per noi giocare ogni tre giorni, tamponi compreso, ma ci stiamo abituando ai ritmi. Per noi non cambia l’orario, scenderemo in campo concentrati".

FIORENTINA "La Fiorentina ha ottime individualità che ci possono mettere in difficoltà. Noi dovremo stare attenti e più cattivi sotto porta"

NAPOLI "Peccato per la sconfitta contro l’Inter, è stata immeritata come quella contro lo Spezia, dove abbiamo creato davvero tanto sotto porta. In futuro dovremo essere cinici in zona gol, ma con gli allenamenti possiamo migliorare certamente. La gara contro la Juventus in Supercoppa italiana, daremo tutto per portare a casa un altro trofeo. Ora ci serve ritrovare continuità per risalire in classifica".

CONTINUITÀ "Ora abbiamo bisogno di trovare continuità di risultati. Abbiamo perso giocatori importanti negli ultimi mesi ma la Rosa è importante quindi chi scende in campo è sempre all’altezza. Oggi non esistono gare facili, perché tutte le squadre vogliono metterci in difficoltà, però era importante passare il turno".

STADI VUOTI"Giocare senza pubblico è molto triste, i tifosi sono la vita per noi calciatori, mi auguro che possano tornare presto quanto prima. Napoli è speciale per l’affetto della gente che ha nei nostri confronti".

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