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Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."

Il presidente dell'Empoli, Corsi ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Diverse società estere hanno mandato degli intermediari perchè in 2-3 giorni arriveranno delle offerte molto importanti sia per Bennacer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 21:45
Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..." -
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Il presidente dell'Empoli, Corsi ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Diverse società estere hanno mandato degli intermediari perchè in 2-3 giorni arriveranno delle offerte molto importanti sia per Bennacer che per Traorè. Stamani mi hanno chiamato e mi hanno detto che tra qualche giorno arriverà una squadra forte tedesca che farà delle offerte, un club per Bennacer e uno per Traoré".

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