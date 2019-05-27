Corsi: "Tra qualche giorno una squadra forte tedesca farà una proposta per Traorè..."

Il presidente dell'Empoli, Corsi ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Diverse società estere hanno mandato degli intermediari perchè in 2-3 giorni arriveranno delle offerte molto importanti sia per Bennacer...

Il presidente dell'Empoli, Corsi ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Diverse società estere hanno mandato degli intermediari perchè in 2-3 giorni arriveranno delle offerte molto importanti sia per Bennacer che per Traorè. Stamani mi hanno chiamato e mi hanno detto che tra qualche giorno arriverà una squadra forte tedesca che farà delle offerte, un club per Bennacer e uno per Traoré".