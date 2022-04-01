Malagò: ''Avevamo una squadra che aveva vinto l'Europeo e non andremo al mondiale. Dispiaciuti''

Per la prima volta il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta ed analizza la disfatta azzurra, dicendosi fiducioso per il futuro.

Non prende pace il presidente del CONI Giovanni Malagò, che in occasione della Giunta tenutasi nella giornata di oggi, commenta la dolorosa eliminazione dell'Italia dal prossimo campionato del mondo. Queste le sue parole:

''Noi avevamo una squadra che ha vinto l'Europeo e ora non va al Mondiale, siamo dispiaciuti ma compatti. Ringrazio Gravina per la fiducia, ha raccontato un crono programma molto interessante, ha incontrato tutte le componenti compreso Casini che ha chiesto di incontrare me e la Figc per le date di recupero di alcune partite che sono andate per le lunghe, a riguardo ci sarà un tavolo tecnico. Gravina? Il suo mandato ha avuto forte condivisione elettorale ma al tempo stesso è indispensabile compattare la squadra proprio nei momenti di complessità, facendo anche degli sforzi e qualche passo indietro, ed evitare conflittualità all'interno delle componenti come anche tra Lega A e Federazione perché se ci sono interessi contrapposti non c'è nessuna possibilità che le cose si sistemino, nessuna soluzione strutturale". (ANSA).

SARRI: ''GIRI PER I CAMPI E GLI STADI DI SERIE A E TI CHIEDI DOVE SEI FINITO. QUANTE CAVOLATE HO SENTITO''

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