Il ministro Vincenzo Spadafora ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver partecipato alla giunta odierna del Coni.

Queste le sue parole: “Voglio ringraziare il presidente del Coni, del Cip e di tutti i membri della giunta per aver accettato la mia richiesta di confronto e aver creato una importante occasione di dialogo. È stata molto positivo raccogliere dalle rappresentanze del mondo dello sport tutti gli elementi necessari per ragionare al meglio sui prossimi provvedimenti. Dobbiamo e vogliamo essere pronti a ripartire non appena sarà possibile: lo sport sarà uno dei motori che ci permetteranno di rilanciare l’Italia dopo la crisi sanitaria. Ho avuto conferma sulla collaborazione dimostrata da parte di tutti in questo momento difficile, e ho chiesto al Coni di raccogliere le richieste, i suggerimenti e le proposte per i successivi giorni. A breve mi confronterò con tutti i rappresentanti dello sport di base, come ho fatto dall’inizio del mio mandato e di questa emergenza”.