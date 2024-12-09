Malagò: "Ieri ho sentito Bove, era sereno e conscio della realtà. Ora la salute viene prima di tutto"

Le parole del presidente del Coni sulle condizioni del centrocampista della Fiorentina

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a margine della 15° edizione del Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita, soffermandosi anche sulle condizioni di Edoardo Bove. Queste le sue parole riportate dall'ANSA:

"Conosco bene Edoardo, la sua famiglia, il suo agente. L’ho sentito ieri e l’ho trovato sereno, maturo e intelligente, è conscio della realtà. Ora la salute viene prima di tutto. Poi con calma ci saranno anche i presupposti per continuare una carriera a prescindere da quelli che sono gli aspetti italiani della questione, ma questo non sta a me dirlo”.

Graziani: “Attenzione anche alla Fiorentina per la corsa scudetto, giocano bene e vanno a mille all’ora”

https://www.labaroviola.com/graziani-attenzione-anche-alla-fiorentina-per-la-corsa-scudetto-giocano-bene-e-vanno-a-mille-allora/280193/