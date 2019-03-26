Malagò: "Non penso che chi gioca a calcio in Serie A femmiline sia meno tutelato di Federica Pellegrini…"

"Ho visto la partita tra Juventus e Fiorentina, complimenti. Il movimento femminile sta crescendo: la Federcalcio ha il diritto e il dovere di valorizzare al meglio questo prodotto che ha dimostrato d...

"Ho visto la partita tra Juventus e Fiorentina, complimenti. Il movimento femminile sta crescendo: la Federcalcio ha il diritto e il dovere di valorizzare al meglio questo prodotto che ha dimostrato di essere una disciplina leader in quasi tutte le nazioni sportivamente più evolute". Il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così il successo della partita di calcio femminile tra Juventus e Fiorentina, che all'Allianz Stadium di Torino ha avuto quasi 40 mila spettatori. "Professionismo strada giusta? Secondo me non si deve rimanere vincolati al concetto di professionismo sì o professionismo no: è chiaro che le atlete debbano essere tutelate, però non penso che chi gioca a calcio in Serie A femminile sia meno o più professionista di Dorothea Wierer o Lisa Vittozzi, di Federica Pellegrini o di Eleonora Lo Bianco. Non ci deve essere un assioma: dato che sei un atleta di calcio automaticamente sei una professionista".

Fonte: Ansa