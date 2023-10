Nazione, la Fiorentina vuole comprare Baldanzi subito, viola vogliono evitare un Vicario bis

Secondo quello che riporta La Nazione, la Fiorentina vuole Baldanzi. Se non fosse saltato il trasferimento di Castrovilli al Bournemouth il trequartista sarebbe già viola dalla scorsa estate. Adesso la viola lo vuole prendere nei prossimi mesi per evitare un altro caso alla Vicario che poi è diventato imprendibile. Vedremo se nella prossima sessione di mercato, le due società riallacceranno i rapporti per trovare un’intesa. La squadra di Italiano non nasconde da tempo, l’interesse per il centrocampista dell’Empoli.

