Repubblica, Vicario, Fiorentina pronta a tutto per averlo: Zurkowski sarà la carta giusta?

Vicario sembra essere il nome in pole position per la porta della Fiorentina. Il giovane piace molto alla dirigenza viola che sembra pronta a far di tutto pur di portarlo a Firenze. La valutazione resta alta, 10 milioni. Secondo Repubblica la Fiorentina potrebbe scendere in campo con la pista Zurkowski. Il polacco è stato uno dei migliori nel suo ruolo in A.

