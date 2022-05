Gazzetta, Milenkovic nel mirino dell’Inter ma solo se partono due difensori 

L’Inter torna su Nikola Milenkovic, è un nome in lista per rinforzarsi. Ora con le sirene inglesi per Bastoni, ed un futuro ancora da valutare per De Vrij, i nerazzurri hanno nel mirino Bremer ma in caso di partenza doppia c’è il nome del serbo della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

