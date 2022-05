Corsi veste Vicario di viola? “Il suo prossimo step è giocare in un club importante come la Fiorentina”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare del futuro di Guglielmo Vicario, portiere azzurro entrato da tempo in orbita Fiorentina. Ecco le sue parole: “Il prossimo step che deve fare Vicario è in una squadra importante, così che possa misurarsi indossando una maglia più pesante, con responsabilità maggiori. Un conto è fare il portiere dell’Empoli, un conto è difendere i pali della Fiorentina. Che lo faccia Firenze o alla Lazio, altra squadra che lo segue da vicino, Vicario arriverà a quei livelli perché ha fatto un campionato straordinario. Non ha un difetto particolare, anzi, è un grande professionista che lavora curando tutti i particolari. Al momento non abbiamo necessità di vendere, ma probabilmente saremo costretti a farlo perché per alcuni giocatori arriveranno offerte importanti”.

