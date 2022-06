TMW, a breve inizierà la trattativa per rinnovo di Terracciano. La Fiorentina deve decidere se sarà il primo

La Fiorentina è oggi sul mercato per sostituire il partente Dragowski: un’idea porta a Milinkovic-Savic del Torino, un’altra a Vicario dell’Empoli. Profili diversi e a seconda del nome su cui si punterà verrà definito anche il ruolo di Pietro Terracciano, ovvero il portiere titolare nell’ultima stagione. Contratto in scadenza nel 2023, Terracciano presto entrerà nel vivo della trattativa per il rinnovo del contratto, argomento che ora è stato solo sfiorato nonostante un accordo in scadenza tra un anno. Lo riporta Tuttomercatoweb

