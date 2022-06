Tmw, l’Inter vuole Milenkovic ed è pronta ad offrire il prestito di Sensi fino a fine stagione

L’Inter è al lavoro sul mercato per sostituire Skriniar non solo. Perché anche De Vrij, con la giusta offerta, può salutare i nerazzurri questa estate e allora Marotta e Ausilio sono al lavoro su due fronti per il reparto arretrato. Il primo è quello relativo a Bremer: dopo aver trovato (da tempo) un accordo col giocatore, l’Inter ha ora messo in programma un summit col Torino per trovare una quadra con le cifre. Non solo, perché il club nerazzurro sta contemporaneamente trattando anche Nikola Milenkovic, calciatore legato alla Fiorentina da un altro anno di contratto: in questa trattativa può rientrare anche Stefano Sensi, in prestito alla viola fino al termine della prossima stagione. Lo riporta Tuttomercatoweb

LA FIORENTINA VUOLE RAFINHA