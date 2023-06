Gazzetta, Vicario alla Fiorentina? Empoli-Bari, i toscani stanno pensando a Caprile

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sul futuro di Guglielmo Vicario, in uscita dall’Empoli. In porta, con Vicario sicuro partente (Inter, Juve e anche Fiorentina, ma ci sono anche club della Premier fra le interessate), Perisan si è candidato a garanzia nell’ultimo campionato, ma spunta il nome del talento che si è messo in mostra col Bari: Elia Caprile, oggi in Under 21, 22 enne ad agosto. Potrebbe essere lui l’uomo su cui puntare guardando al futuro.

