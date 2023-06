Nazione: “Interesse concreto della Fiorentina per Vicario ma servirà una spesa importante”

La Nazione oggi in edicola parla del futuro di Guglielmo Vicario, la Fiorentina sta cercando diversi obiettivi che segue già da diversi anni. Per il portiere dell’Empoli l’interesse sembra essere concreto ma l’unica cosa certa e che la Fiorentina dovrà fare una spesa importante per prenderlo. La speranza? Che l’Empoli di Corsi scenda a compromessi ed abbassi la richiesta.

LEGGI ANCHE, MAXIME LOPEZ PIACE ALLA FIORENTINA