Nazione: “Maxime Lopez piace alla Fiorentina ma ostacolo Sassuolo, minimo vuole 15 milioni”

La Nazione oggi in edicola parla di Maxime Lopez. Il centrocampista francese è tra i principali obiettivi della Fiorentina per il centrocampo, ad Italiano piace molto e le sue caratteristiche rispecchiano l’idea di gioco del tecnico siciliano. Tra lui e la Fiorentina c’è però un ostacolo, il Sassuolo. Il club neroverde non è disposto ad opporsi alla sua cessione ma il tema resta lo stesso, 15 milioni sembrano essere la base per la trattativa.

