Nazione: “Il rinnovo di Castrovilli è una priorità, idea accordo pluriennale, c’è la volontà”

Lo ritengono una priorità. E proprio per questo si viaggia a fari spenti con i colloqui che sono andati avanti anche durante la stagione. La volontà, infatti, da entrambe le parti è quella di trovare un accordo che possa andare oltre la scadenza del contratto che è fissata per il giugno del 2024. A un anno di distanza la Fiorentina e Gaetano Castrovilli potrebbero decidere, appunto, di trovare una nuova intesa di reciproca soddisfazione. Italiano lo ritiene una pedina importante e la società lo ha coccolato e sostenuto durante il lungo periodo di recupero dopo il brutto infortunio che gli aveva fatto saltare il finale della scorsa stagione e buona parte di questa. Lesione al ginocchio che aveva addirittura sollevato dubbi sul prosieguo della carriera. Dubbi scacciati a gennaio scorso quando Castrovilli tornò in campo alla ripresa del campionato dopo la pausa per le festività post mondiali.Stagione comunque positiva per il numero 10 che ha ritrovato il campo e il suo gioco, pur dovendo ancora fare i conti con qualche problema muscolare che lo ha frenato per qualche partita, ritrovando poi minuti importanti, fino alla finale di Conference League, non giocata per un nuovo contrattempo al ginocchio.

Peccato, perché avrebbe meritato di giocarla, per il contributo dato le volte in cui è stato chiamato in causa, come nella semifinale di ritorno a Basilea, determinante ai fini della qualificazione all’epilogo amaro di Praga.Castrovilli, tra l’altro, proprio a inizio anno ha cambiato agente, passando da Michelangelo Minieri (a Firenze conosciuto anche da giocatore della Florentia Viola) per entrare nella World Soccer Agency che fa capo ad Alessandro Lucci, procuratore che con la Fiorentina ha ottimi rapporti. Aspetto questo che potrebbe favorire una soluzione positiva della trattativa. L’idea, appunto, sarebbe quella di proporre un accordo pluriennale, legando a lungo Castrovilli alla Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

