Amrabat scrive: “Ho giocato 62 partite quest’anno, è stato l’anno più faticoso. Ora voglio riposare”

Si parla tanto di Amrabat e del suo futuro, il calciatore della Fiorentina, terminati anche gli impegni con la nazionale, ha scritto un post di fine stagione sul suo profilo Instagram:

Avendo giocato 62 partite per club e country questa è stata la stagione più impegnativa della mia carriera. È stato un viaggio fantastico dall’inizio alla fine, giocando in una semifinale di Coppa del Mondo con il Marocco e raggiungendo la finale di Conference League e la finale di Coppa Italia 💜Sono grato per queste esperienze e per il supporto della mia famiglia, degli amici, dei compagni di squadra, degli allenatori e di tutti quelli che mi hanno sostenuto durante tutta la stagione. Ora non vedo l’ora di riposare.

L’OFFERTA DEL BARCELLONA