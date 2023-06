Criscitiello annuncia: “Il Tottenham piomba su Vicario. Gli Spurs stanno trattando con l’Empoli”

Si aggiungono concorrenti alla corsa per Guglielmo Vicario. Il portiere dell’Empoli è l’obiettivo numero uno per la porta della Fiorentina, ma la concorrenza si fa sempre più folta. Stando quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, il Tottenham è piombato sul portiere azzurro. Di seguito le sue parole a SICafè: “L’Inter probabilmente cederà Onana: si parla di cifre importanti con il Chelsea. I nerazzurri avevano in pugno Vicario, ma ora stanno perdendo tempo e di conseguenza sul portiere in queste ore è piombato fortemente, con soldi importanti, a casa di Corsi, il Tottenham. L’Empoli sta trattando con gli inglesi, le cifre non le so”.