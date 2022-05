Nazione, Fiorentina su Vicario, oggi l’incontro: il Cagliari chiede 10 milioni, prestito con riscatto

Chiuso il campionato, l’agenda della Fiorentina (prima che Barone e Pradè lascino Firenze per un breve periodo) prevede un contatto con il Cagliari. L’appuntamento (già oggi?), fissato, una decina di giorni fa, riguarda la volontà di arrivare a mettere sotto contratto il portiere Vicario di rientro in Sardegna dopo il prestito al Cagliari.I margini di manovra per arrivare a un accordo ci sono. Si punta a realizzare un prestito con diritto di riscatto, riscatto che il club rossoblù (e probabilmente anche lo stesso Vicario) vorrebbero obbligatorio per far sì che al giugno del prossimo anno il portiere diventi a tutti gli effetti un giocatore viola. La valutazione del cartellino riparte dai 10 milioni che il Cagliari aveva scritto sul diritto di riscatto sottoscritto con l’Empoli. Lo scrive La Nazione.

