Firenze e la Fiorentina tornano in Europa: questo entusiasmo mancava da troppo tempo 

Firenze e la Fiorentina esultano con dei caroselli per la città per il ritorno in Europa. Appena finita la gara di sabato sera, anche Nardella ha acceso di viola tutti i monumenti della città. Un entusiasmo che mancava da troppo tempo a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

