Nazione, vertice Italiano-Fiorentina, appuntamento al 5 luglio tra Europa e mercato

Appuntamento al raduno. E quindi il prossimo 5 luglio. Zona campini. Poi, è chiaro, esistono cellulari, smartphone, procuratori, avvocati e quindi prima di questa data ’ufficiale’, Vincenzo Italiano e i dirigenti della Fiorentina avranno modo di sentirsi e di vedersi altre mille volte. In ballo, del resto, c’è un futuro importante. Per tutti e di tutti.Per adesso, il primo faccia a faccia fra le parti (al tavolone della sede viola c’erano Barone, Pradè, Burdisso e Italiano) sembra essersi concluso nella direzione che combacia bene con l’esito della serata contro la Juve. Traduzione: il vertice società-allenatore è servito per mettere in chiaro un paio di concetti fondamentali.

Primo: la voglia di andare avanti insieme è forte e chiara, al netto di contratti, clausole e tentazioni. Secondo: la qualificazione alla Conference League e una serie di decisioni comunque in bilico (relativamente al pacchetto di giocatori nella rosa attuale), dovrà coincidere con una massiccia campagna di rafforanzamento della squadra.In altre parole, nessuno può concedersi il lusso di bluffare e all’appuntamento con la ripresa del lavoro (inizio luglio) Italiano punta ad avere subito la Fiorentina migliore. Certo è che mentre il primo vertice sul futuro Italiano-uomini mercato faceva trapelare un esito tutto sommato incoraggiante, ecco che radiomercato ha acceso subito i riflettori su quello che rischia di essere il primo caso ingarbugliato dell’estate della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, FIRENZE E LA FIORENTINA TORNANO IN EUROPA: QUESTO ENTUSIASMO MANCAVA DA TROPPO TEMPO