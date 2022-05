Pedullà frena su Vicario alla Fiorentina: “La società viola per il momento non vuole affondare”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato nel corso a Sportitalia della situazione portiere in casa Fiorentina su Vicario, portiere classe 1996 di proprietà del Cagliari in prestito all’Empoli, queste le parole di Pedullà:

“Vicario ha fatto una grande stagione ed è un portiere molto attenzionato, è un classe 96, c’è in ballo il riscatto da parte dell’Empoli di 10 milioni sul Cagliari, in questo momento la Fiorentina non vuole affondare, anche perché Dragowski andrà in Premier, Terracciano ha fatto bene, prenderanno un altro portiere ma per il momento non affondano”

IL MESSAGGIO DI TORREIRA AD UN TIFOSO VIOLA