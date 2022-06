Corsi: “Nessun offerta per Vicario. Rimango in attesa, magari il prossimo anno lo vendo meglio”

Il presidente Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per parlare di Guglielmo Vicario, obiettivo di mercato della Fiorentina ed ambito anche dalla Lazio. Ecco le sue parole:”Posso tranquillamente dire che non è arrivata nessun tipo di richiesta per Vicario. Né la Lazio, né la Fiorentina: io non ho sentito nessuno. Vicario è il titolare dell’Empoli, se dovesse restare non ci sarebbe nessun problema, anzi, magari il prossimo anno lo vendo all’Inter ancora meglio. Il prezzo di Guglielmo chiaramente è diverso da caso a caso. Se si presenta il Pontedera è una cosa, se una big un’altra. Io resto in attesa”.