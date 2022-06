Corriere del Mezzogiorno, sondaggio Napoli per Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio

La Fiorentina è in pole per Guglielmo Vicario. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club viola sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza per il portiere dell’Empoli, ma il Napoli non avrebbe ancora mollato ancora presa. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “Il Napoli, quindi, osserva anche il mercato dei portieri, ha sondato Vicario, su cui è in vantaggio la Fiorentina mentre la Lazio sembra puntare su Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e della Nazionale Under 21. I club interessati attendono di capire se l’Empoli riuscirà a riscattare Vicario dal Cagliari e poi ascoltare le richieste del club del presidente Corsi per una eventuale cessione”.