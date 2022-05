Nazione, Dragowski ai saluti: Vicario e Gollini in corsa per la porta viola, due trattative diverse

Il futuro inglese di Dragowski potrebbe prendere corpo in tempi piuttosto brevi. La Fiorentina ha sul piatto un paio di offerte interessanti (una è del Southampton) e per una cifra intorno ai 6 milioni, il Drago potrà salutare Firenze già per alla fine del mese.In parallelo così, il club viola continua a battere la doppia pista per mettersi in casa il sostituto. Dopo l’impennata per Vicario (Cagliari), nelle ultime ore è stato registrato il forte interesse (con tanto di contatti con l’Atalanta) per Gollini di rientro dal Tottenham.

Due soluzioni che piacciono, ma anche molto diverse fra loro a livelo di trattativa. In sintesi: per Vicario serve un assegno da 10 milioni (subito o con un riscatto obbligatorio a fine 2023); per Gollini si può ragionare anche sul prestito (scambio con Kouame richiamato dall’Anderlecht per andare a Bergamo) e un riscatto prefissato ma non obbligatorio. Il terzo portiere infine, sarà Rosati: pronto il rinnovo. Lo scrive La Nazione.

