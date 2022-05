Tuttosport, Juventus su Milenkovic ed Igor: partita la caccia al sostituto di Chiellini

Secondo Tuttosport oggi in edicola, la Juventus è a caccia di un sostituto di Chiellini. In corsa c’è anche il nome di Nikola Milenkovic. La sua valutazione? 15 milioni visto il contratto in scadenza nel 2023. Ma occhio a Igor, la valutazione è la medesima ma inoltre è un mancino.

