Retroscena TMW, litigio tra Joe Barone e il procuratore di Torreira. Adesso la Juventus vuole inserirsi

È finito male anche l’ultimo tentativo della Fiorentina, ieri, per cercare di trattenere Lucas Torreira. Il club viola è infatti andato in rotta con l’agente. Durante i summit passati il club viola avrebbe chiesto un cospicuo sconto al procuratore rispetto a quanto pattuito precedentemente. Una situazione che non è stata gradita dal calciatore e soprattutto dal suo procuratore. L’ultimo contatto di ieri ha confermato la distanza tra le parti. La Fiorentina al momento non avrà lo sconto dall’Arsenal e neppure dal procuratore di Torreira. La rottura sembra quindi davvero insanabile.

Chi ha davvero rotto il rapporto tra Torreira e la Fiorentina cercando un nuovo accordo rispetto a quanto pattuito è Joe Barone che ha avuto già qualche mese fa un duro scontro con Bentancur anche alla presenza di Daniele Pradé. Ma nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo contatto, quando le parti saranno più serene, nel tentativo di ricucire lo strappo.

La Fiorentina infatti non vorrebbe davvero perdere Torreira e si è trovata spiazzata dalla posizione assunta dal procuratore che ovviamente ha dovuto tutelare i suoi interessi e quelli del calciatore. Servirà qualche settimana, poi i viola e Pablo Bentancur potrebbero tornare a dialogare.

Intanto a studiare la situazione c’è la Juventus, interessata al calciatore. Una possibilità che potrebbe diventare qualcosa di più se davvero tra qualche settimana non ci saranno margini per ricomporre la frattura con la Fiorentina. Saranno giorni caldi, il futuro di Torreira potrebbe subire ancora colpi di scena. Lo riporta TMW