Vicario: “Contento di essere rimasto all’Empoli. La società ha creduto in me e ha investito”

Guglielmo Vicario, ormai ex obiettivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi in vista per l’inizio imminente della prossima stagione: “Voglio portare l’Empoli alla salvezza, che abbiamo raggiunto l’anno scorso con sacrificio e impegno. Abbiamo voglia di fare e non di subire, questo ci deve accompagnare dal primo all’ultimo giorno della stagione. Sono contento di essere rimasto, la società ha creduto in me e ha investito. Voglio ripagare la fiducia. Con Zanetti stiamo iniziando a creare una mentalità di squadra”.