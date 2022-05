Radio Bruno frena: “Non è fatta per Vicario alla Fiorentina, prezzo viene ritenuto ancora troppo alto”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, non è ancora in dirittura d’arrivo di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli ma di proprietà del Cagliari. Italiano, classe 1996, in questa stagione è stato uno dei migliori della squadra toscana convincendo tutti con grandi prestazioni. Tra questi anche l’interesse della Fiorentina che resta molto interessata al portiere ma ritiene, per il momento, che la valutazione sia ancora troppo elevata. Resta da anche da capire se ci sarà il riscatto dell’Empoli sul Cagliari. Dunque la Fiorentina, come riporta l’emittente radiofonica, è molto interessata al portiere ma non siamo ancora alle battute conclusive della trattativa.

