Vicario è un grande rimpianto per la Fiorentina, è il miglior portiere della Serie A nel 2022

Vicario è sempre più in rimpianto per la Fiorentina, il portiere è stato eletto nella top 11 del campionato nel 2022

Opta, oggi ha pubblicato la top 11 dei calciatori di Serie A relativa all'anno solare 2022. Fra i pali c'è Vicario. Un grande rimpianto per la Fiorentina che lo ha inseguito a lungo quest'estate ma ha deciso di non affondare il colpo perchè la richiesta dell'Empoli è stata ritenuta troppo alta. In alto potete trovare la top 11 completa

LE PAROLE DI TORREIRA

https://www.labaroviola.com/torreira-rivela-volevo-restare-alla-fiorentina-ma-le-cose-sono-cambiate-molto-velocemente/192556/