Torreira rivela: "Volevo restare alla Fiorentina, ma le cose sono cambiate molto velocemente"

Il giocatore ex Fiorentina Torreira ha parlato della sua esperienza in Turchia e dell'addio alla squadra viola

Ai media turchi è tornato a parlare l'ex Fiorentina Lucas Torreira. Queste le sue parole:

"Ho ricevuto moltissime offerte. In realtà volevo restare in Italia dopo una grande stagione alla Fiorentina. Ma come tutti sappiamo, le cose possono cambiare velocemente, soprattutto nel calcio. Dovevo avere continuità per il Mondiale, per questo ho deciso di andare al Galatasaray, qui potevo giocare e il progetto mi ha convinto".

L'EMPOLI POTREBBE CEDERE PARISI

https://www.labaroviola.com/tmw-lempoli-vuole-cedere-a-gennaio-parisi-per-trasferirlo-in-estate-fiorentina-molto-interessata/192554/