TMW, l'Empoli vuole cedere a gennaio Parisi per trasferirlo in estate, Fiorentina molto interessata

La Fiorentina potrebbe riprovarci per Parisi e avrebbe in Zurkowski una carta in più per arrivare al giocatore

Fabiano Parisi si è ben distinto anche in questa prima parte di stagione, confermandosi come uno dei talenti più lucenti di casa Empoli nonché uno degli interpreti migliori del campionato nel ruolo del laterale sinistro. Normale che sul suo conto si accumulino interessamenti in vista del mercato di gennaio.

Prendere ora per avere in estate

Ad agosto ha rinnovato fino al 2025, di recente il suo agente ha dichiarato che non lascerà i toscani prima di luglio, e potrebbe essere così anche con una cessione invernale. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, l’Empoli sarebbe disponibile a cedere il giocatore adesso ma a patto di tenerlo in prestito fino al termine della stagione come condizione primaria.

Le pretendenti: ci sono anche le grandi

E chi lo vuole? Non è un mistero che a fine estate la Fiorentina abbia provato un assalto last second, respinto. Con il cartellino di Zurkowski come arma negoziale e un recente passato che ha già visto i viola fare affari del genere (Amrabat dall’Hellas, per esempio), è un’opzione. Ma non è l’unica: Sarri ha bisogno di un laterale di piede mancino per la difesa della sua Lazio, da tenere d’occhio anche le soluzioni Inter (Gosens è in in bilico) e Juventus, seppure i bianconeri abbiano già chiuso in estate un’operazione simile con Cambiaso, girato al Bologna. La valutazione dell’Empoli per Parisi supera i 10 milioni di euro.

PEDULLA' SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/pedulla-fiorentina-non-contenta-su-gonzalez-puo-succedere-di-tutto-ma-ci-sono-pochi-soldi-in-giro/192550/