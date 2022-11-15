Pedullà: "Fiorentina non contenta su Gonzalez, può succedere di tutto ma ci sono pochi soldi in giro"

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione legata a Nico Gonzalez che potrebbe lasciare Firenze

Questo il pensiero dell'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su Nico Gonzalez a Italia 7:

"Mi auguro che Gonzalez si dia una mossa e che non sia stato qui a Firenze per svernare, l'avete giustamente celebrato come il miglior investimento della gestione Commisso, ma per adesso... La Fiorentina non è molto contenta, adesso Nico dovrà dimostrare di essere all'altezza di quell'investimento altrimenti può succedere di tutto. A gennaio però è difficile pensare che ci siano tanti soldi in giro: di Vlahovic alla Juve ce n'è stato uno solo. Lasciamo passare un po' di tempo e poi ne riparleremo".

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