Pedullà: "È stata una bestemmia la scelta della Fiorentina di non prendere Vicario. Bruciata occasione"

Fa ancora tanto discutere la scelta della Fiorentina di preferire Gollini a Vicario per la porta, considerato il mancato utilizzo del portiere

Nel corso del suo intervento sul canale Twitch di Passione Fiorentina, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della scelta della società viola in sede di mercato per quanto riguarda il portiere:

"L'argomento porta è troppo importante, il portiere è stata un'occasione sprecata, non prendere Vicario è stata una bestemmia, era un pallone sul dischetto e lo hai calciato fuori, era un'occasione irripetibile più unica che rara, con tutto il rispetto per Terracciano che è un grande professionista ma con Vicario hai bruciato un'occasione irripetibile per prendere il portiere per i prossimi 6 anni. Su Gollini abbiamo avuto subito delle riserve"

BIRAGHI SI EMOZIONA PARLANDO DI ASTORI

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