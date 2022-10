Biraghi si emoziona parlando di Astori: “Una persona speciale che lo rendeva un capitano speciale”

Premiato nel corso della Hall Of Fame, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha dedicato il suo premio a Davide Astori, queste le sue parole dal palco:

“Per me è un grande onore essere qui, ringrazio tutti. Davide era persona speciale che lo rendeva un capitano straordinario, ci trasmetteva a noi più giovani le cose più importanti, mi emoziono ogni volta a parlare di lui. Mi ricordo il giorno che sono arrivato a Firenze, la Fiorentina è una società gloriosa conosciuta ovunque, dopo poco capisci subito quanto sia importante la maglia viola per Firenze e per i tifosi. Onorarla è la parola d’ordine”

PARLA FREY